TREVIGNANO (TREVISO) - Da ieri, un pensionato 70enne di Trevignano ha cambiato vita. Diventando improvvisamente ricco. O, per lo meno, ben più benestante di quanto potesse essere fino a martedì. Nel grattare un biglietto da tre euro, come è solito fare quasi ogni giorno, ha visto infatti materializzarsi davanti ai suoi occhi una cifra a dir poco consistente: la bellezza di 200mila euro. Il miracolo post natalizio è accaduto alla tabaccheria di Edy Salvadori a Castagnole, nel Centro commerciale Aliper.

Vincita al centro commerciale

A gestirla il figlio Jacopo Cappellari, che, ancora emozionato per l'accaduto, racconta: «L'anziano è un cliente abituale del negozio ed è entrato come è solito fare quasi ogni giorno; ha distrattamente grattato come fa quasi automaticamente. Quando ha visto la cifra, poi, gli è venuto quasi un mancamento e si è dovuto sedere». Anche se, secondo Jacopo, l'uomo non ha avuto da subito l'esatta percezione della vincita. Insomma, forse i suoi occhi, nel leggere, hanno omesso qualche zero. Che però, nello specifico, fanno la differenza. «Ha detto che si sarebbe tolto qualche sfizio -prosegue il titolare della tabaccheria- Quando poi gli ho fatto notare che non erano 20mila euro ma 200mila e che alla maggior parte delle persone non bastano due vite per risparmiare tale somma, ha aggiunto che si sarebbe rifatto l'impianto di riscaldamento, dato che nella sua casa ha sempre freddo». Per la verità, però, con questa somma di impianti se ne possono sistemare parecchi, con relative caldaie. Pian piano poi l'uomo ha cominciato a realizzare l'accaduto. È stato allora che ha aggiunto che «non lo avrebbe detto a nessuno, neppure al figlio, perché poi avrebbe finito per chiedergli i soldi».



TURBINIO DI EMOZIONI

Anche perché, di fronte a una somma del genere, è ovvio che qualunque pargolo, soprattutto se cresciuto, potrebbe sognare più di una mancetta. Poi però si è fatto avanti nell'animo del vincitore lo scrupolo di un genitore, che ha pensato di «regalare una macchina al figlio per il suo compleanno». Insomma, un turbinio di emozioni e di idee che si sono materializzate minuto dopo minuto, assieme alla decisione di andare in banca già il giorno dopo. E il gestore della tabaccheria ha vissuto l'evento come un segno positivo in un momento che è tutto fuorché roseo. «Spero -commenta- che la somma serva ad aiutare una persona per cui fa davvero la differenza». Fra l'altro, nella tabaccheria vincite così elevate non si erano mai verificate. «Ci è capitato che si vincessero 5-10mila euro, ma mai somme così rilevanti». Intanto, al sindaco di Trevignano la notizia della fortunata vincita non è ancora arrivata. «Forse se fosse accadute nel nostro Comune già tutti lo saprebbero» commenta Feltrin. Invece, è toccato alla vicina Castagnole. Dove neppure la zona arancione ha frenato il passaggio della dea bendata.

