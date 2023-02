Conegliano baciata dalla dea della fortuna, centrato il 7 da oltre 25mila euro

CONEGLIANO (TREVISO) - La dea della fortuna bacia Conegliano, centrato un sette. Il 10eLotto premia la cittadina trevigiana dove un giocatore ha centrato un sette da 25.010 euro. L'ultimo concorso a premi del 10eLotto ha distribuito vincite per 27,4 milioni di euro in tutta Italia per un totale di oltre 341 milioni di euro da inizio anno.