Nuova maglia 2020 per il Villorba Rugby maschile: major sponsor la Omar

Nuovo sponsor per il Villorba Rugby maschile: è stata presentata nella club house del team la nuova maglia che fin dal primo incontro del 2020 la formazione maschile vestirà portando i simboli della Omar, società che diventa major sponsor.



A rappresentare l'azienda (che realizza impianti di compostaggio e smaltimento rifiuti) nel corso della conferenza stampa di presentazione erano presenti il ceo Michele Biscaro e il responsabile marketing Andrea Marton. Presente per l'amministrazione comunale l'assessore allo sport del Comune di Villorba Egidio Barbon e per la società gialloblu il presidente Giuliano Cesconetto con i vice Guglielmini e Barbon. Oltre ad una rappresentanza del XV che domenica prossima, in serie B, affronterà il difficile ultimo match del 2019 contro il Viadana. Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA