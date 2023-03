Rugby Villorba in lutto: addio a Luigino Bortoletto anima del club

VILLORBA - Il mondo della palla ovale trevigiana è in lutto. E’ scomparso all’età di 74anni Luigino Bortoletto, anima del Rugby Villorba per avervi militato per una cinquantina di anni. Nell'ultima stagione figurava nell'organico come accompagnatore del club gialloblu. Bortoletto era malato da tempo e gli ultimi giorni di vita li ha trascorsi all’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. (eg)

Ultimo aggiornamento: 19 Marzo, 05:30

