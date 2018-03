Armato di coltello tenta di rapinare â€‹un market: la cassiera lo fa arrestare

VILLORBA - Tenta di rapinare un supermercato, la cassiera reagisce e lo fa arrestare. E' successo alle ore 13 a Villorba in via Montegrappa: un giovane classe 95, P. L. A., con precedenti è entrato armato di coltello nel supermercato Crai minacciando la cassiera e intimandole di consegnare l’incasso ammontante ad oltre 800 €.



La reazione dei titolari ed il rapidissimo intervento hanno consentito ai militari l’arresto in flagranza di reato. Al termine della necessaria attività d’indagine, PLA è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

