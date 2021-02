VILLORBA (TREVISO) - Incidente stradale ieri sera, 2 febbraio 2021, intorno alle 23.30 a Catene di Villorba, in provincia di Treviso. Un'auto è finita rovesciata in un fossato all'altezza della rotonda tra la via Postumia e via Scattolon, due persone sono rimaste ferite e trasferite in ospedale. Sul posto i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco di Treviso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA