Incidente a Villorba. Ragazzino di 11 anni travolto in bici da un fuoristrada. Andava con l'amico all'incontro Scout

VILLORBA (TREVISO) - (mep) Sbuca in bicicletta da una strada laterale e viene travolto da un fuoristrada: ferito un ragazzino di 11 anni. Tragedia sfiorata sabato pomeriggio a Villorba, in via Centa. Erano le 15 quando il ragazzino si è immesso in via Centa. Insieme a lui c'era un amico: in sella ai loro velocipedi stavano andando all'incontro del gruppo scout di Villorba.

Hanno percorso via Ponte Canale e da lì hanno svoltato sulla strada principale. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta una Range Rover con a bordo un'intera famiglia. L'auto viaggiava da Villorba verso Povegliano. Il conducente ha inchiodato all'improvviso ma non è riuscito a evitare l'impatto. L'auto ha colpito la mountain bike dell'11enne scaraventando a terra il piccolo ciclista. Nella caduta il ragazzino ha riportato escoriazioni, soprattutto alle gambe.

I soccorsi sono stati tempestivi: sul posto si è precipitata un'ambulanza del Suem 118, che ha prestato le prime cure al ragazzino, trasportato al pronto soccorso del Ca' Foncello in codice 2, cioè di media gravità. Anche i figli che erano a bordo della vettura sono stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso così da escludere conseguenze legate alla brusca frenata. Illesi invece l'automobilista e la moglie che era seduta accanto a lui. Dei rilievi si è occupata la polizia locale di Villorba, che ora dovrà accertare le cause e l'esatta dinamica dell'incidente.