Incendio in un negozio di frutta e verdura a Villorba: fiamme partite dalla cella frigorifera

VILLORBA - Incendio in un negozio di frutta e verdura in piazza Aldo Moro a Villorba, in provincia di Treviso. Il rogo è partito da una cella frigorifera, probabile che si sia trattato di un cortocircuito. Non risultano esserci feriti, il negozio era chiuso quando sono divampate le fiamme. La struttura è stata dichiarata inagibile. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri.