Villorba. Suonano i Carabinieri a casa: si cala dalla finestra per scappare. Il 21enne aveva 1,8 kg di droga

VILLORBA (TREVISO) - Perquisizione dei Carabinieri in una casa a Villorba: scoperto un 21enne con 1,8 kg di marijuana. Il giovane, dopo aver provato a disfarsi della droga, e per tentare di sfuggire al controllo si è calato dalla finestra del primo piano e ha cercato di scappare con un borsone ma è stato raggiunto in strada dai militari. Nell'abitazione del giovane sono stati trovati e sequestrati, oltre allo stupefacente, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, e 120 euro in contanti. Il 21enne è stato trattenuto nel Comando in attesa del rito per direttissima.