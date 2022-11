Villorba, arrestato 22enne: in auto nascondeva cocaina, piede di porco, tenaglia e fil di ferro

VILLORBA - Ieri intorno alle 18.30 una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in una perlustrazione di via Piave nella zona residenziale di Villorba, ha notato un'auto procedere a bassa andatura. I militari, insospettitisi, hanno quindi deciso di sottoporre a controllo il conducente, poi identificato in un 22enne di origini kosovare, che alla vista degli operanti ha subito cercato di disfarsi di un involucro gettandolo in un cespuglio a bordo strada. Bloccato il soggetto, è stato recuperato il sacchettino contenente una ventina di grammi di cocaina, mentre una accurata perquisizione a bordo del veicolo, una Lancia Lybra, ha permesso di rinvenire e sequestrare tenaglia, piede di porco, tre taglierini, del filo di ferro e guanti. Lo straniero è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e deferito per il possesso dell'"armamentario" trovato in suo possesso.