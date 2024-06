Villa Malvolti in vendita: asta di lusso da Sotheby's per la dimora del Castello

CONEGLIANO (TREVISO) - È in vendita una delle ville più prestigiose di Conegliano. Già lussuosa residenza dei nobili Malvolti, la villa si trova nei pressi del castello, prima di Porta Ser Belle, è nota perchè sviluppata sopra la porta medesima, per coloro che attraversano la rocca per andare a Costa. Ad occuparsi delle trattative è Italy Sotheby's International Realty, leader nel settore immobiliare di lusso. Attraverso la società immobiliare, il prestigioso compendio storico coneglianese, afferente a un ramo della famiglia Zoppas, viene portato all'attenzione di possibili acquirenti in tutto il mondo. La villa è stata realizzata nel Settecento all'interno del complesso fortilizio medievale del Castello di Conegliano, attorno a una delle torri originarie che si sono conservate nel tempo per arrivare nel ventunesimo secolo.

Vista suggestiva

Il panorama che si gode dalle sue antiche finestre è fra i più suggestivi del mondo. Lo sguardo spazia a 360 gradi su una veduta impareggiabile, con il patrimonio delle Colline Unesco e il vivace insediamento della città coneglianese. La villa è circondata da un rigoglioso bosco di pini secolari e cipressi di oltre 4mila metri quadri che ospita anche una piscina per momenti di assoluto relax. L'immobile, che si estende su una superficie di 1000 mq, e disposto su più livelli, presenta 7 camere e sei stanze da bagno.

Gli altri immobili

Negli anni i proprietari l'hanno abbellita e impreziosita con pregiati balconi provenienti da ville palladiane venete, lavorazioni autentiche in ferro battuto, camini ed elementi decorativi. Sicuramente un immobile impegnativo, che si propone al pubblico fiero della sua storia e della sua bellezza. A livello globale i milionari non mancano e aggiudicarsi una rarità simile significherebbe anche contribuire a valorizzare il proprio patrimonio, nel contempo mantenendo quello che è un pezzetto di storia coneglianese. La villa infatti è ricca di rimandi storici, spesso ritratta nelle opere del famoso pittore Cima da Conegliano e sposa perfettamente la tradizione culturale della città che proprio sabato festeggerà la 37. edizione della Dama Vivente, manifestazione organizzata dall'associazione Dama Castellana per ricordare le atmosfere rinascimentali locali e rinnovare il legame con il passato.

Chi fosse interessato può contattare direttamente Italy Sotheby's Internazional Realty, leader nel settore immobiliare di lusso. Non è l'unico immobile di pregio in vendita nella città del Cima. Nella zona di Parco Rocca è in vendita una porzione dell'antico convento di Sant'Antonio Abbate. Nella storica via XX settembre, cuore cittadina, viene proposta una parte di Palazzo Montalban, nello specifico un appartamento al piano nobile.