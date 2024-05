MASER (TREVISO) - A Maser parte la mostra delle ciliegie, all'insegna dell'orgoglio e del riscatto, ma con un prodotto più caro di tre euro rispetto allo scorso anno. E per l'occasione a Villa Barbaro riapre lo storico viale dei tigli, chiuso da tempo per ragioni di sicurezza. L'evento in programma oggi e domani nella storica villa ha un sapore assolutamente speciale. Arriva infatti al termine di due settimane da incubo in cui sui ciliegi è piovuto di tutto di più. Eppure, quando i 45 produttori del prodotto Deco si sono trovati per fare il punto della situazione, è stato uno dei più vecchi, dall'alto dei suoi 84 anni d'età, a dire che “la mostra s'ha da fare". E così sarà. «Purtroppo -dice il presidente della Pro Loco Claudio Crotti- è stato inevitabile alzare i prezzi. L'anno scorso le ciliegie venivano vendute a 5 euro al chilo, quest'anno saliamo a 8 euro, comunque meno che nei supermercati. Le ragioni sono molteplici: da un lato è la legge della domanda e dell'offerta, dall'altro, per le ciliegie maturate all'aperto, c'è stato un inevitabile sforzo di selezione del prodotto.

Comunque, le indicazioni di alcuni produttori, che parteciperanno con oltre un quintale di ciliegie, e la bella giornata prevista domenica ci fanno ben sperare».

LA NOVITÀ

Ma l'evento avrà un sapore particolare anche per altre ragioni: la riapertura del viale dei Tigli di villa Barbaro al pubblico. «È una gioia poter riaprire il viale dei tigli della villa -dice il proprietario Vittorio Dalle Ore- rimesso a nuovo nell'ambito del progetto di restauro del giardino storico finanziato dall'unione europea. Sarà una splendida festa per tutti». E nell'occasione saranno esposte anche le sculture realizzate con il legno di alcuni tigli della villa: rimarranno visibili durante l'estate per poi essere spostate nelle scuole, in una sorta di mostra itinerante.

L’OLIO

Terzo elemento, quello legato all'olio, cui sarà dedicata la giornata di oggi. Avverranno infatti la premiazione del 12. concorso Olio Evo di Maser e la consegna degli attestati agli assaggiatori d'olio. Oltre una trentina i diplomi, la metà assegnata a cittadini di Maser. I produttori di olio premiati nella tredicesima edizione del concorso Olio Extravergine di Olive di Maser sono Giuliano Rostirolla, Amedeo Silvestri, Michele Callegari per l'olio di pianura; per quello di collina Renato Gallina, Azienda agricola Le sorelle e Alida Vettoruzzo. Il via oggi alle 10 con le premiazioni. Alle 18,30 apertura dello stand gastronomico; alle 19 decimo anniversario Musica d'assieme di Maser con la partecipazione della super music camp band. Domani alle 10,30 sfilata delle associazioni di Maser; alle 11,15 alla villa inaugurazione dell'evento e apertura dello stand con esposizione e vendita delle ciliegie. Alle 16,30 si festeggerà il 45. anniversario delle majorettes sulle note del corpo bandistico.