Il vigneto "intelligente" che risparmia l'acqua e si attiva solo con il sole

TREVIGNANO - In una vigna da 3 ettari, l'irrigazione è a emissioni zero e il risparmio d'acqua assicurato. L'area di Trevignano, che nei mappali è classificata come Vigna vecchia, si trova in via Dei Vettorel. Qui Paolo Bisol e la figlia Isabella hanno dato vita ad un progetto innovativo, illustrato ieri alla presenza di varie autorità fra le quali Amedeo Gerolimetto, presidente del Consorzio Piave, Federico Caner, assessore regionale all'agricoltura, Elisa Pizzolato, assessore all'agricoltura di Trevignano. Qui è stato realizzato, il primo nel triveneto, il secondo in Italia, che prevede l'irrigazione all'insegna della sostenibilità ambientale. A firmare il progetto la Società Agricola Aletheia della famiglia Bisol, grazie all'opera della ditta Irrigazione Veneta di Torri di Quartesolo per la parte idraulica e della Nastec di Barbarano Mossano per la parte elettrica. «L'impianto - ha spiegato Giovanni Pascarella, ideatore del progetto - inizia a irrigare quando sorge il sole e finisce quando tramonta, dato che l'energia arriva dai pannelli solari. Come si può vedere i vigneti non sono in sofferenza e l'uva può essere prodotta con bassi costi».



I PANNELLI

Per realizzarlo, la famiglia Bisol ha sacrificato 60 metri quadrati di proprietà per lasciare spazio ai pannelli fotovoltaici: la collocazione a terra è parsa preferibile sia per questioni di spazio disponibile che di autorizzazioni. L'attuale impianto, costato meno di 50mila euro (20mila per la parte elettrica, un po' di più per il resto), può irrigare un terreno ampio fino a 6 ettari, il doppio quindi di quelli utilizzati. «Uno dei pilastri della programmazione futura - ha detto Federico Caner, plaudendo all'iniziativa, è rappresentato da sostenibilità e risparmio idrico. Non tutto il male viene per nuocere: la drammatica situazione di questi giorni, con punti in cui si pesca con le idrovore per avere l'acqua potabile, ha riportato il tema all'interesse dell'agenda politica».



MICRO BACINI IDRICI

E Amedeo Gerolimetto, pensando all'attuale situazione idrica, ha aggiunto: «A livello aziendale andranno previsti dei micro bacini, che consentiranno la gestione in proprio della risorsa idrica dalle aziende. Ma devono anche essere finanziati i progetti relativi al pluvirriguo, prima occasione per risparmiare acqua. Noi siamo pronti per la progettazione e siamo fiduciosi che a livello nazionale arrivino fondi». Perché la situazione sul fronte acqua è molto critica, anche se si vede una luce in fondo al tunnel. «L'area del consorzio Piave ha ancora dell'acqua - ha detto - i raccolti di mais sono vicini e quindi stiamo riuscendo a scavallare e a prepararci per i prossimi prodotti, primo fra tutti il radicchio. L'abbiamo però rischiata grossa; dobbiamo quindi ragionare in modo ecosostenibile e impianti come questo, con irrigazione a goccia, sono importantissimi». Un impianto che ha anche un altro pregio: è monitorabile via app anche da remoto, come ha spiegato Daniele Dellai. Intanto, anche durante la presentazione di ieri, il sole picchiava con un cielo terso. E all'orizzonte Gerolimetto non vede ancora possibilità di piogge, nonostante se ne parli per martedì. «Impossibile fare previsioni troppo lontane. Al momento pioggia non ce n'è». È già il momento, intanto, dei primi bilanci relativi all'ordinanza che ha previsto l'uso a giorni alterni dell'acqua per irrigare. «Credo che le nostre indicazioni nel complesso siano state rispettate e che, al di là di tutto, servano a sensibilizzare la popolazione».





