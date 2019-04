di Luca Anzanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Correre per un chilometro, saltare una serie di ostacoli e fare capriole, salire la pertica portando i piedi ad altezza d’uomo in tempi stretti, sapere guidare bene le moto. Per diventare un nuovo “Vigile urbano del coneglianese” ci vuole un fisico, se non “bestiale”, almeno prestante. Vigoria e agilità daranno ai candidati l’idoneità fisico-attitudinale e l’abilità alla guida delle due ruote, che insieme alla conoscenza delle leggi che regolano le materie trattate dalla Polizia locale saranno fondamentali per indossare la divisa del comando di piazzale San Martino.