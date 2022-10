CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Paolo Galante, comandante dei vigili del fuoco di Castelfranco Veneto va in pensione dopo anni di onorato servizio in città. In Comune il sindaco Stefano Marcon gli ha consegnato una pergamena di encomio per il lavoro svolto accompagnando la cerimonia da parole di grande stima.

Video di Felice De Sena, Nuove Tecniche