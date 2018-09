Vigili urbani in borghese per stanare â€‹i furbetti con il cellulare alla guida

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANO -per contrastare la piaga delle “” aglimentre si guida: una nuova forma di controlli che dalla città del Cima potrà espandersi a molti altri Comuni. «Distogliere lo sguardo dalla strada per 3-4 secondi, il tempo necessario a leggere un breve messaggio sul display del telefonino, equivale a percorrere 80 metri bendati viaggiando a 50 all’ora» è l’immagine utilizzata ieri dal comandante della Polizia locale Claudio Mallamace, che ha presentato la campagna permanente per la sicurezza stradale “Pensa alla vita, guida con la testa. Dall’Adriatico alle Dolomiti” che inizierà oggi alle 14.30 in piazza Cima.