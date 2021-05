CONEGLIANO - Sarà istituito alla parrocchia Madonna delle Grazie un gruppo di volontari per la vigilanza negli spazi dell’oratorio, perché ci sono dei ragazzi che creano situazioni incresciose e provocano. «Come sacerdote, mi dispiace arrivare a tanto, ma ci sono ragazzini e ragazzotti che non c’entrano con la parrocchia e certi non la amano, visti certi comportamenti e rotture, che devono essere prevenuti e non devono più ripetersi». Lo ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati