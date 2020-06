VIDOR - L'incendio che ha devastato il sito di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, le vicende giudiziarie, ora la pandemia. E ancora una volta la ditta Vidori Servizi Ambientali ha deciso di risollevarsi e di guardare avanti. E lo fa ora anche con un grande murale che ricopre l'intera facciata della nuova palazzina che da metà maggio accoglie gli uffici, sempre in via Tittoni. Il suo logo storico, un cigno, è stato rivisto e con una simbologia parla ora dell'azienda: il cigno che salva il suo uovo preda di un corvo, un'azienda che dopo varie vicende che l'hanno minata riparte con forza ancora una volta.



LE NOVITA'

Una ventina di giorni fa si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova palazzina per gli uffici, circa 450 metri quadrati su due piani. «Con l'incendio - ripercorre l'azienda - la parte degli uffici si era parzialmente salvata, ma era diventata insufficiente. E così è stato deciso di destinarla a zona produttiva, andando a realizzare una nuova palazzina con risorse proprie, visto che gli indennizzi dell'incendio devono ancora arrivare. I lavori si sono aperti a novembre». Alla nuova palazzina si è aggiunto un mural. «Gli ultimi 12 anni sono stati assai difficili per la nostra azienda - ripercorre la Vidori -. Crisi economiche e tante faticose vicende giudiziarie, concluse sempre con sentenze favorevoli, che hanno però favorito un atteggiamento prevenuto e ostile da parte dell'opinione pubblica. E poi un devastante incendio nel 2017, i cui strascichi giudiziari non sono ad oggi ancora conclusi, pur avendo accertato l'estraneità della società. Ora ci si è messo anche il Covid-19 che, ancora una volta, ha messo in ginocchio buona parte del settore produttivo e chi offre servizi al settore produttivo, come noi».



L'ARTISTA REBULI

Per segnare questa ennesima rinascita, i titolari dell'azienda hanno deciso di trasformare il proprio logo in qualcosa di significativo per questo periodo. L'artista Aldo Rebuli nel murale ha contrapposto al cigno un corvo nero, simbolo di astuzia e di avidità, uccello famelico e opportunista. E ha raffigurato un evento che si verifica spesso in natura, quando i corvi predano le uova di altri uccelli per cibarsene. «Il cigno col suo manto bianco è uccello simbolo di purezza, di eleganza e di forza. Il cigno difende il suo futuro, mettendo in campo tutta la forza e aggressività possibile, fino a costringere il corvo sconfitto a rinunciare alla sua preda, l'uovo, e a ritirarsi. Un'efficace metafora, a simboleggiare il proposito di lotta e di sopravvivenza per continuare ad avere la meglio contro le avversità ed le ingiustizie». Un dipinto che racchiude un pezzo di storia di questa azienda che ha una quarantina di dipendenti. «Le cicatrici sono tante, ma con esse è cresciuta la determinazione a fare di più e meglio» conclude la Vidori. © RIPRODUZIONE RISERVATA