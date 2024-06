VIDOR (Treviso) – Sono stati condannati a 1 anno e sei mesi ciascuno (pena sospesa) e al pagamento di un’ammenda di 900 euro. In più, dovranno pagare in solido 281mila euro come provvisionale immediatamente esecutiva. Si è concluso così il processo in tribunale a carico di Fabrizio Vardanega, 56enne residente a Possagno, e di Massimiliano Bellini, 55enne toscano di nascita ma residente a Feltre (entrambi difesi dall'avvocato Maurizio Paniz). Erano accusati di truffa informatica e accesso abusivo al sistema informatico della società "Antonio Balbinot srl" di Vidor, azienda specializzata nella produzione di calcestruzzo.

L’ACCUSA

Secondo l’accusa Vardanega in qualità di responsabile finanziario amministrativo e Bellini come responsabile contabile, intervenendo nell’home banking della ditta per la quale lavoravano, eseguivano bonifici e accrediti in realtà privi di giustificazione che finivano in conti correnti a loro intestati. E si sono procurati così un profitto di 240mila euro l’uno e di 303mila euro l’altro, creando di fatto un danno da mezzo milione di euro all’azienda. I bonifici e gli accrediti erano eseguiti a piccole tranche, un po’ per volta, a partire dal 2014 e poi, via via, nel 2015, nel 2016 e nel 2017 quando l’intera macchinazione era venuta alla luce, in quanto il figlio del titolare si era accorto che qualcosa non andava e aveva controllato entrate e uscite.

LE AGGRAVANTI

Ai dipendenti sono state contestate anche le aggravanti per aver procurato un danno di notevole entità alla società e di aver commesso la truffa abusando del fatto che erano dipendenti. Inoltre, secondo l’accusa i due impiegati riuscivano a entrare nel sistema di home banking violando i limiti che consentivano di disporre dei codici di accesso per effettuare i bonifici e delle autenticazioni. Infine, sempre secondo l’accusa avevano alterato le deleghe rilasciate dal legale rappresentante della società, che si è costituita parte civile assistita dall’avvocato Renzo Fogliata, per l’esecuzione di prelievi in contanti nella banca dove la società aveva il proprio conto corrente. Alcune accuse sono cadute in prescrizione ma al termine del processo, il giudice Carlotta Brusegan ha condannato i due dipendenti fissando la provvisionale in 281mila euro. I due dipendenti, una volta scoperti, si sono licenziati.