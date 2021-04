VIDOR (TREVISO) - Il Covid ha stroncato la vita di una mamma di 53 anni. Graziella De Zen era originaria di Maser ed era malata da tempo. Probabilmente il suo fisico indebolito dalla lunga malattia non ha resistito all'attacco del virus.

Dopo il matrimonio con l'amato Claudio si era trasferita a Vidor dove si è dedicata alla famiglia. Graziella era conosciuta in paese come una persona buona e solare. Tutti la conoscevano e la stimavano per...

