Incidente a Vidor. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un muretto: impatto violento, 38enne sbalzato fuori dall'abitacolo

VIDOR (TREVISO) - Si schianta in auto contro il muretto di un'abitazione e viene sbalzato fuori. È ricoverato in gravi condizioni il 38enne marocchino uscito di strada nella notte a Vidor. L'incidente è successo poco prima della mezzanotte, in via Corti, all'altezza del civico 1. A. E. R., residente a Caerano San Marco ha perso improvvisamente il controllo della sua vettura, centrando in pieno il muretto di un'abitazione. L'impatto è stato talmente violento da sbalzarlo fuori. Immediati i soccorsi da parte del Suem 118. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nei rilievi.

Proprio dai pompieri arriva l'allerta di fronte all'impennata di incidenti in questo fine settimana: ben 7 quelli che hanno richiesto il loro intervento nelle ultime ore in tutta la Marca. Tra le località: Sala di Istrana, San Fior, Casier, Pianzano di Godega. In molti casi si tratta di fuoriuscite autonome. Numeri che preoccupano ed evocano lo spettro delle stragi del sabato sera.