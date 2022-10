Video choc, il sindaco di Conegliano: «Accosta la nostra città a frasi razziste, lo denuncio»

CONEGLIANO - Il sindaco di Conegliano ha annunciato una denuncia contro ignoti per un video razzista che circola in rete: nel filmato si vede un uomo di fronte a fabbrica sostenere che «siamo qui a Conegliano, abbiamo appena finito di installare questo macinatore di extracomunitari. L'extracomunitario viene inserito nella botola, viene macinato e viene fatto concime che poi viene buttato nei campi».

Il sindaco, Fabio Chies, dopo aver visionato il filmato, subito annunciato la volontà di presentare denuncia. «Questa persona tra l'altro non è neppure coneglianese, anche se poco mi interessa, sinceramente - ha dichiarato il primo cittadino - Ritengo che uno non possa accostare a simili frasi il nome della città di Conegliano, chiunque esso sia». Chies, a tal proposito, ha ricordato il riconoscimento di recente attribuito proprio alla città di Conegliano durante il Festival italo-marocchino, per le azioni svolte in tema di integrazione. Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso. «Il contenuto delirante di quel filmato va condannato con forza - ha affermato -. Non siamo di fronte a una goliardata: quel video è incitamento all'odio razziale e come tale mi auguro venga considerato dalle autorità preposte. Bene hanno fatto, da una parte, l'Anpi a denunciare subito il fatto e, dall'altra, il sindaco Chies a condannarlo senza indugio e a ribadire invece l'importanza del valore dell'integrazione all'interno di una comunità come quella di Conegliano». Per Zorzi, «in questi tempi così difficili per tutti - ha concluso - dobbiamo mantenerci saldi e intransigenti nella difesa dei principi e delle regole che tutelano la dignità della persona e la convivenza civile».