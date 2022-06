VALDOBBIADENE - D.O.C.G è il titolo del video che oggi, 1 giugno, alle 14, verrà ufficialmente lanciato su tutti i canali web. Gionni Grano (titolare del Bacaro di Noventa di Piave ) e Nex Cassei sono i due rapper protagonisti del video destinato a diventare virale. Una clip di poco più di due minuti ma che prende subito per il ritmo incalzante e le parole che raccontano a tempo di rap il nostro territorio, in particolare quello del Prosecco Docg. In un clima festoso i due rapper promuovono le colline patrimonio Unesco. «Vengo dal Veneto, Prosecco ValdobbiadeneD.O.C.G, la mia roba è superiore, denominazione garantita come a Conegliano» si sentono cantare i due amici che stappano bottiglie di Prosecco sullo sfondo delle rive eroiche o seduti sotto un pergolato, o al tavolo in uno dei tanti locali tra Conegliano e Valdobbiadene.

L'INIZIATIVA

A sostenere l'iniziativa è la storica azienda vitivinicola Canella, sul mercato del vino da ben 75 anni. Tommaso è uno dei volti nuovi della terza generazione, e spiega come è nato questo video. «Un'idea nata quasi per caso. Sono da sempre cliente del Bacaro di Noventa di Piave e circa tre settimane fa Gionni mi ha detto che stavano producendo un video dal titolo D.O.C.G. L'idea mi ha subito preso, pur essendo inusuale per i nostri canali di comunicazione. Ma è stato proprio questo a far scattare la molla. L'ho proposta a mio padre e alle zie: anche loro sono rimasti entusiasti di questo modo fresco e innovativo di raccontare il prodotto e il territorio in cui la nostra famiglia crede dal 1924. E' davvero carino. Spero che il pubblico lo apprezzi come abbiamo fatto noi». Un modo nuovo per comunicare, che esce dagli schemi tradizionali.

L'INNOVAZIONE

«Noi abbiamo sempre creduto nell'innovazione. Noi ogni anno produciamo 4 milioni di bottiglie: due di Prosecco classico e gli altri due di Bellini che ha fatto la storia e ha fatto conoscere Venezia nel mondo. Bisogna saper rischiare e questo nuovo modo di comunicare che piace ai giovani non può far altro che avvicinare le nuove generazioni al nostro territorio e al Prosecco ora più che mai dopo il riconoscimento dell'Unesco. Questo linguaggio mette i puntini sulle I e paradossalmente riporta i rapper ad un livello diverso. Siamo abituati a vedere gente che stappa bottiglie da migliaia di euro. I nostri rapper stappano bottiglie di prosecco con prezzi accessibili a chiunque. E questo è un bel messaggio».

Anche il governatore del Veneto Luca Zaia dopo aver visto il video è entusiasta.

IL GOVERNATORE

«Si sta realizzando quello che ho sempre immaginato e previsto. Questo luogo unico al mondo, le colline di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell'Umanità diventano sempre più un luogo iconico. Significa che tutto il mondo le vedrà sempre più con l'idea di un brand, dalla produzione artistica, come nel caso di questi rapper, alla produzione aziendale, a quella degli influencer. Una volta c'era il detto Vedi Napoli e poi muori. Ora invece si dirà: Vedi le colline del Prosecco e poi muori. A parte la battuta, il fatto è che questi luoghi sono talmente belli che tutti vorranno lasciare un segno del loro passaggio in questo territorio».