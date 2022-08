VALDOBBIADENE- Arriva oggi a Santa Maria di Leuca Michele Agostinetto: duemila chilometri e 5 paia di scarpe dopo, la sua incredibile impresa si concluderà con un tuffo nel mare cristallino della Puglia.

Partito da Valdobbiadene il 1. maggio scorso Michele, 44 anni, ha percorso tutta l'Italia in circa cento tappe con una media di 20 km al giorno.

Affetto da sclerosi multipla dal 2020 Michele aveva deciso - dopo una lunga riflessione - di intraprendere un'impresa che sembrava impossibile, ma che ha voluto pianificare in tutti i dettagli in nove mesi circa. Il percorso e' stato scelto unendo i due paesi natii di mamma e papa'.

Lo scopo di Michele era quello di far conoscere all'Italia questa grave malattia degenerativa e stimolare nel contempo tutte le persone che ne soffrono a non abbattersi ma a reagine e lottare. Durante le numerose tappe Michele ha conosciuto tantissime persone che si sono avvicinate dimostrandogli il loro affetto e ammirazione per l'impresa assolutamente incredibile che si conclude oggi. Moltissime le difficolta' incontrate nel percorso. Una su tutte il caldo che accentuava il senso di disagio. Le zanzare e la stanchezza che si faceva sentire mano a mano che i chilometri diventavano centinaia, fino al traguardo raggiunto oggi con soddisfazioni incredibili: "E' stata dura ma una avventura meravigliosa - afferma Michele - Ogni giorno ho incontrato decine di persone che mi hanno stimolato ad andare avanti e si sono accodate nell'accompagnarmi Partivo sempre da solo ma arrivavo a destinazione con un gruppetto di nuovi amici e in molte delle tappe sono stato accolto dalle locali amministrazioni con grande calore".

Centinaia le persone che lo hanno seguito sui social dove potevano vedere giorno dopo giorno i progressi e i luoghi dove transitava. I video dove racconta e mostra immagini dei luoghi che sono diventati per lui indimenticabili sia per la bellezza che per la sofferenza del suo incedere tra mille difficolta': Nella prima parte del cammino sono riuscito a mantenere basso il mio budget per quello che riguardava il vitto e l'alloggio. Attraverso l'aiuto di molti ero riuscito a raccogliere ottomila euro per fronteggiare le spese. Non avevo calcolato che sarei arrivato in Puglia in piena stagione estiva dove per dormire mi servivano anche 200 euro a notte- L'aria condizionata e' stata per me essenziale in quanto il caldo era il mio peggior nemico" Quello che Michele avanzera' degli 8000 euro andra' in beneficienza per alcune delle associazioni della sclerosi multipla che ha incontrato durante il viaggio. Un viaggio da sclero che Michele ha concluso oggi con immenso coraggio.