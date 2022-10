VITTORIO VENETO - La figura esile di Jessica Riviera, affiancata dai suoi angeli custodi Fatira e Lamik, due bellissimi cavalli bianchi, è apparsa in piazza ieri mattina, 15 ottobre, al termine del suo lungo viaggio, durato un anno e mezzo, durante il quale ha percorso strade, mulattiere sentieri lungo tutta l'Italia, da Vittorio Veneto alla Calabria, per un totale di seimila chilometri, tracciando un'ippovia. Ad aspettarla, oltre alla mamma e alla sorella, il sindaco Antonio Miatto, il consigliere Gianni Varaschin, una rappresentanza del gruppo alpini locale, e tanti amici e sostenitori, che l'hanno abbracciata e coccolata, regalando a lei un bel mazzo di fiori e ai due cavalli due cesti stracolmi di mele, pere, carote e ortaggi dei quali sono particolarmente ghiotti.

IL BILANCIO

«È stato un viaggio meraviglioso - racconta Jessica- Non facile, pieno di incognite e a volte anche pericoloso, ma ne è valsa la pena. Le persone che ho incontrato e conosciuto mi hanno fatto capire che gli italiani sono un popolo generoso e splendido». Le tappe che l'hanno portata fino in Calabria con i suoi due fidati compagni di viaggio erano suddivise in tratte da 20 o 30 chilometri, a seconda delle asperità del terreno e delle difficoltà incontrate. Tutti i primi chilometri erano percorsi a piedi e gli ultimi dieci di solito in groppa a uno dei due cavalli. «Sono stati bravissimi - racconta Jessica- Mi hanno sempre aiutato con la loro presenza e si sono comportati benissimo. Ogni due mesi venivano controllati da un veterinario per assicurarmi che non soffrissero dello stress del viaggio o di qualche problema, ma è andato tutto bene».

La donna ha sempre dormito in tenda e sacco a pelo ma le notti erano sempre intervallate da momenti di dormiveglia: «Piccoli sonnellini di un'ora circa - ricorda - Ogni ora davo un'occhiata ai cavalli per assicurarmi che fossero a posto». Unico vero problema sono stati dei lupi incontrati nel Feltino, ma tutto si è risolto per il meglio. La giovane vittoriese confessa di aver avuto anche dei brevi momenti di paura per certi incontri strani che ha fatto durante il viaggio, ma per difendersi ha adottato una strategia veramente furba. Essendo il suo percorso quotidiano, visibile e controllabile sui social, in particolar modo su Facebook, Jessica ha deciso di postare con un intervallo di due, tre giorni rispetto alla posizione reale in cui si trovava: «In questo modo se ci fossero stati dei malintenzionati decisi a seguirmi, sarebbero comunque arrivati sul posto qualche giorno dopo». Una nota di amarezza Jessica l'ha espressa riguardo ai leoni da tastiera che l'hanno attaccata e a volte insultata: «Il viaggio l'ho pagato con i miei risparmi e lavorando quando ne ho avuto il bisogno. Non dormivo in un quattro stelle, ma in tenda».

IL LEGAME

Sorride quando le si chiede se ha fatto il viaggio da sola e il suo sguardo si posa su un giovane, seduto vicino al monumento ai caduti: «Ho conosciuto Jacopo in Liguria. Anche lui come me appassionato di cavalli. Ha voluto accompagnarmi in alcuni tratti di percorso ed è nato un sentimento. Lo racconti pure, queste sono cose belle e come tali non vanno tenute nascoste». Jacopo si avvicina e con grande sapienza sale in groppa ad uno dei due meravigliosi cavalli bianchi. Lo stesso fa Jessica. I due si avvicinano per una foto ricordo, ormai inseparabili e con un sorriso che si scambiano teneramente, più loquace di molte parole. Jessica ha in mente di raccontare per iscritto la sua straordinaria avventura: «Scriverò due libri; in uno cercherò di spiegare le difficoltà tecniche e come organizzare un viaggio cosi nella logistica e negli spostamenti; l'altro sarà un romanzo che racconterà le enormi emozioni e il viaggio interiore che questa avventura mi ha regalato».