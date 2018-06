Quell'oasi per i cani: «Qui â€‹cure gratis per chi non può»

di Laura Bon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONTEBELLUNA - La sede è una casa di campagna in via General Fiorone, a Caonada, dove alcuni soci e in particolare, che è il presidente, fanno funzionare l'associazione. La gioia è, infatti, il sentimento che respiri fra i promotori e ai destinatari dell'intervento: i. Davvero inconsueto il progetto della onlus. Che. «Noi vogliamo - spiega Sebastiano - costruire un progetto che ci consenta di aiutare quelle famiglie che, avendo perso il lavoro o essendo in difficoltà economiche, non sono in grado di affrontare le. Se riusciremo ad aiutare due famiglie al mese saremo contenti». Il progetto è nato lo scorso marzo e ora è salpato dopo aver superato le varie difficoltà di carattere