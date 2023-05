TREVISO - È stata una vita di passioni quella di Domenico Cendron, prematuramente mancato all'affetto dei suoi cari ieri 16 maggio a causa di una breve quanto terribile malattia. Agente di commercio dell'azienda milanese specializzata in arredamenti e allestimenti Underline, avrebbe compito 56 anni a luglio. Domenico ha lottato fino all'ultimo giorno con coraggio e sempre con il sorriso sul volto, a conferma della sua grande forza d'animo che non ha abbandonato nemmeno nei momenti più difficili.

Domenico aveva coltivato fin da ragazzo la passione per le motociclette, soprattutto per le Vespa e le granturismo, di cui era un grande collezionista. In sella alle due ruote aveva percorso migliaia di chilometri, viaggiando in Italia e all'estero. Cofondatore del Vespa Club di Treviso, fu protagonista nell'organizzazione del raduno mondiale del 2008 che portò in città migliaia di vespisti. Sempre disponibile nell'organizzare e partecipare a gite ed eventi motociclistici, trascorreva spesso le domeniche in sella alla scoperta delle sue Dolomiti, coinvolgendo i fratelli minori Livio e Oscar. A loro aveva trasmesso in gioventù la passione per le due ruote. Domenico è stato militare di leva degli alpini e ha continuato a far parte della sezione di Treviso partecipando attivamente e con fierezza a diverse adunate nazionali. Il funerale sarà celebrato domani alle 15.15 nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo a Treviso.