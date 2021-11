Il vescovo Tomasi: «Non usare la fede per giustificare teorie no vax»

TREVISO - «Non va bene usare la fede e la religione per giustificare teorie No vax, i comportamenti illegali vanno contrastati e la vaccinazione per un cristiano è un atto di amore verso sé stessi e verso il prossimo, come ci ha ricordato papa Francesco». Il vescovo di Treviso monsignor Michele Tomasi è intervenuto stamattina, 26 novembre, sul nodo vaccini, restrizioni e manifestazioni No vax e No pass. L'occasione è il decreto sul Super Green pass in vigore dal prossimo 6 dicembre.

«Sono convinto del senso civico dei cittadini. I vaccinati sono tantissimi e dovrebbero essere di più. Spero che il senso di partecipazione a una comunità possa avere il sopravvento anche sulle paure» afferma il vescovo, che a breve si farà inoculare la terza dose. Per quanto riguarda le posizioni di certe frange cattoliche che abbracciano teorie No vax giustificandole in nome della fede, il monsignore parla chiaro: «Cito don Bosco: bisogna essere buoni cristiani e buoni cittadini. Ci sono delle norme e dei provvedimenti presi a tutela della salute pubblica. Ci viene chiesto un atteggiamento di affidamento nei confronti delle misure pubbliche».

Negli ultimi mesi nella Marca sono andati in scena numerose manifestazioni e cortei contro i vaccini e il Green pass. Raduni di protesta in cui non sono mancati simboli religiosi e persino preghiere da parte di chi mescola fede e complottismo, cattolicesimo e opposizione a una presunta "dittatura sanitaria". Nei giorni scorsi Lorenzo Damiano, leader No Vax e fondatore del movimento cattolico Pescatori di Pace, è finito sotto ossigeno in terapia sub-intensiva dopo aver contratto il Covid in pellegrinaggio a Medjugorje. «La chiesa cattolica di Treviso sta con papa Francesco, anche sul tema dei vaccini» conclude il vescovo.