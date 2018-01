© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Un appello in Rete, sui social network, per cercare di trovare il gondoliere dal cuore d'oro.Ieri è stato pubblicato suun post per rintracciare il pope che ha offerto un giro gratuito in gondola ad una ragazzina disabile, che è arrivata Venezia in gita daChiara, questo è il nome della giovane, stava piangendo per i dolori all'anca e non ce la faceva più a camminare. A quel punto madre e figlia sono state raggiunte da un gondoliere che sostava lì vicino: «Ci ha offerto un passaggio gratuito in gondola fino alla stazione di Santa Lucia si legge nel post pubblicato sul social network - Il gondoliere si chiama Lino: per fortuna esistono ancora brave persone come lui!». La madre della ragazzina, particolarmente emozionata per il gesto, non è riuscita a ringraziare il gondoliere come avrebbe voluto e ha quindi affidato alla Rete il compito di rintracciarlo. Immediatamente sono partite le condivisioni del suo appello con l'obiettivo di fornire un aiuto e contribuire alle ricerche del gondoliere per poterlo ringraziare in maniera adeguata: in poche ore sono state circa trecento le persone che hanno rilanciato il post della giovane disabile.Un gesto che risalta ancora di più in una città da molti accusata di pensare solo al business turistico.Ma, come ricorda qualcuno nei numerosissimi commenti al post, ci sono ancora persone capaci di sentire empatia e di esprimere solidarietà dedicando tempo e risorse a chi ne ha più bisogno, senza chiedere nulla in cambio. All'appello per cercare il gondoliere, pubblicato di rimando anche in alcuni gruppi di veneziani, hanno risposto vari amici e colleghi identificando il pope in, anche perché la mamma di Chiara si ricordava che sulla gondola c'era scritto il nome della moglie, Sara.