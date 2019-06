Baby gang di Venezia: preso un altro 16enne. A incastrarlo un giubbotto

di Nicola Munaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOGLIANO/VENEZIA - La prova regina, gli agenti della Squadra Mobile di Venezia se la sono vista davanti aprendo un armadio nella camera da letto di un sedicenne di Mogliano Veneto , in provincia di Treviso. È successo il 29 maggio, il giorno della grande retata contro le baby gang che da mesi imperversavano su Venezia e Mestre. Quel giorno lontano ormai quasi due settimane, il sedicenne era un semplice indagato. Da venerdì sera invece i sospetti sono diventati accuse circostanziate proprio per merito di un giubbotto di proprietà di uno studente veneziano pestato e rapinato a Dorsoduro il 19 gennaio. E quelè stato la prova regina che ha portato in cella il sedicenne trevigiano, arrestato giovedì sera mentree del tutto estranea ai fatti. E sempre a casa della fidanzata, gli agenti della Mobile lo