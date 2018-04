«Veneto Banca, ecco perché si rischia la prescrizione»

di Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -per il futuro dell'inchiesta sul. Al terzo piano del Tribunale di Treviso è in programma un'udienza cruciale: la materia è civilistica, ma la prospettiva è penalistica, trattandosi della. «O arriviamo a contestare questa, o rischiamo che la maggior parte degli altri reati si prescriva», afferma il sostituto procuratore Massimo De Bortoli, titolare delle indagini dopo l'astensione del capo Michele Dalla Costa.Secondo la tesi di De Bortoli, l'istituto di Montebelluna si sarebbe dimostrato insolvente nell'incapacità di rimborsare il 21 giugno 2017 il bond da 150 milioni di euro emesso nel 2007, tanto che la restituzione venne sospesa e quattro giorni dopo Veneto Banca finì in liquidazione...