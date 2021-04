Veneto Banca, seconda udienza del processo a Vincenzo Consoli

TREVISO - È ripreso oggi, 19 aprile, a Treviso, e proseguirà fino al prossimo luglio, secondo una sequenza di 10 udienze a cominciare dal 3 maggio, il processo a carico di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, accusato di falso in prospetto, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio.

Il dibattimento, iniziato il 10 aprile scorso, è ripreso oggi con l'analisi delle eccezioni sollevate dalla difesa, fra le quali vi sono l'incompetenza territoriale di Treviso a causa della presenza nel distretto di Corte d'appello di Venezia di magistrati possessori di azioni di Veneto Banca, l'impedimento del difensore di Consoli per Covid in occasione di un'udienza preliminare, e la genericità del capo d'imputazione. È stata inoltre chiesta dalla difesa l'esclusione dalle parti civili di quei risparmiatori che accettarono l'offerta di transazione proposta da Veneto Banca, prima della liquidazione, per chiudere eventuali successivi contenziosi legali. Il pubblico ministero, Massimo De Bortoli, in apertura ha motivato il suo parere generalmente contrario all'accoglimento dei limiti prefigurati.

