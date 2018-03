Veneto Banca, chiesti sequestri di beni agli ex vertici per 300 milioni di euro

di Maurizio Crema

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il processo, chiesti sequestri conservativi per oltre 300 milioni sui beni di 4 degli accusati, ex vertici dell'istituto, mentresi difende direttamente davanti al gup di Roma: «Tutelati da un preciso contratto firmato dal governo». Novità anche sul fronte dicon i pm sarebbero pronti a fare richiesta di insolvenza come a Treviso per Veneto Banca. Anche a Vicenza quindi potrebbe entrare in scena un nuovo reato,, più pesante di quelli sui quali è in corso l'udienza preliminare, cioèIeri gli avvocati trevigiani Sergio Calvetti e Matteo Moschini hanno chiesto sequestri cautelativi per conto di circa tremila soci per una somma di oltre 300 milioni di euro a carico dell'ex presidente, dell'ex Ad, degli ex sindacisu tutti i beni anche donati o conferiti in fondi patrimoniali. E di tutti i loro conti correnti e azioni.Azione simile era stata attuata anche contro l'ex presidente Gianni Zonin e altri manager e consiglieri di Popolare Vicenza sotto processo.