Crac Veneto Banca, Vincenzo Consoli condannato a quattro anni

TREVISO - Il giudice Umberto Donà ha appena pronunciato la sentenza: l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli è stato condannato a 4 anni. È quindi arrivato oggi, 4 febbraio, il giorno della verità su Veneto Banca almeno per quanto riguarda il processo a carico Consoli. La richiesta dell'accusa era stata di 6 anni di reclusione e le parti civili hanno inoltre chiesto un risarcimento di oltre 100 milioni, mentre la difesa aveva chiesto la piena assoluzione, per le imputazioni di falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza.

Il giudice Umberto Donà legge sentenza