Veneta Cucine: nuova fabbrica e almeno 45 assunzioni

di Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BIAGIO - Nuova fabbrica, nuove tecnologie ei prepara a un'ulteriore espansione: entro la prossima estate il gruppo che fa capo alla famiglia di Carlo Giacomo Archiutti conta di inaugurare il suo stabilimento a Olmi di San Biagio di Callalta. Il sesto anello della catena produttiva dell'azienda di Biancade, di certo uno dei più tecnologicamente avanzati: nei circa 11mila metri quadrati del complesso, a sua volta inseritoverranno installati linee ed impianti automatizzati di ultima generazione, per rispondere alle esigenze della cosiddetta Industria 4.0. Investimento complessivo:Qui verranno realizzati alcuni componenti dei mobili, rafforzando ancor più la capacità produttiva del marchio trevigiano, già oggi in grado di sformare oltre duecento cucine complete al giorno, circa cinquantamila all'anno. Ma l'investimento riguarda anche il capitale umano: a regime, nella nuova unità, verrà impiegata un'ottantina di addetti, di cui almenoE proprio ai nuovi posti di lavoro guarda con interesse anche il sindaco di San Biagio di Callalta,che nei giorni scorsi, insieme ad alcuni altri rappresentanti della sua amministrazione municipale, ha incontrato i vertici di Veneta Cucina per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto...