Veneta Cucine acquista la maggioranza del distributore francese: raddoppierà i negozi monomarca

TREVISO - Veneta Cucine annuncia di aver acquisito la maggioranza della società Veneta Cucine France, che dal 2013 opera come suo distributore ufficiale in Francia. Con questa operazione, il gruppo si garantisce una presenza diretta nel mercato transalpino, prima destinazione di esportazione dell'azienda, che conta su un giro d'affari di 285 milioni di euro, 700 dipendenti e 5 siti produttivi. Lo sviluppo internazionale è stato effettuato grazie al supporto di NB Aurora, fondo di permanent capital specializzato nell'acquisizione di quote minoritarie di aziende non quotate in Borsa e leader nei loro specifici mercati.

L'ingresso di NB Aurora al 30% del capitale di Veneta Cucine nel 2021 ha l'obiettivo di sostenere la crescita dei mercati esteri e rafforzare gli investimenti della società, previsti nel triennio 2023-2025 per 80 milioni, finalizzati all'innovazione dei processi per incrementare la capacità produttiva. A oggi sono 50 i negozi monomarca Veneta Cucine aperti sul territorio francese, che generano un fatturato di vendita di 48 milioni e per i quali Veneta Cucine France si occupa di gestire tutte le fasi di realizzazione. L'obiettivo è di arrivare a quota 100 negozi monomarca entro il 2025 e competere così con i grandi gruppi che controllano il mercato della cucina in Francia.

Il GOVERNATORE

«Mi congratulo per questa importante operazione di Veneta Cucine: un riferimento produttivo, un orgoglio identitario non solo perché porta il nome della nostra regione, ma anche perché è elemento di occupazione, innovazione, ricerca nel settore dell’arredamento e delle cucine attestandosi come azienda di punta in questo particolare mercato - così il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia commenta la notizia - Con questa operazione oltralpe, acquisendo questa realtà francese Veneta Cucine dimostra lungimiranza e attaccamento ai territori. Un’azienda ‘ambasciatrice’ dello stile veneto, della voglia di fare impresa dimostrando capacità di crescita anche a livello internazionale. Il mio in bocca al lupo per quella che sarà una sfida di successo”.