TREVISO - È in programma venerdì 31 maggio, alle 19 con partenza e arrivo allo Stadio di Monigo, la prima edizione della manifestazione podistica a carattere ludico-motorio a passo libero sulle distanze di 5 e 10 km dal nome “La corro con Te – Il tuo traguardo vale doppio”. Un evento, che seguirà un percorso che si snoda tra il quartiere di Santa Bona e Borgo Furo passando anche per la “Casa dei Gelsi”, pensato per festeggiare i legami tra le persone e il rispetto per la vita. Alla regia della corsa - aperta a podisti, runners, nordic walkers e famiglie – ci sono ADVAR e ASD Trevisatletica insieme al Comune di Treviso che ha dato il suo patrocinio. Ciò che rende unico nel suo genere l’evento è la possibilità per i partecipanti di portare virtualmente con sé persone a loro vicine, siano essi familiari o amici, che per motivi di salute o fragilità non possono partecipare attivamente.

LA DEDICA

Attraverso un pettorale dedicato, infatti, i partecipanti indicheranno il nome del compagno di corsa virtuale a testimonianza del legame che li unisce e li unirà fino al traguardo. E chi lo vorrà, potrà anche ricordare in questo modo chi magari non c’è più. Ecco perché l’arrivo quest’anno “vale doppio”. Di corsa, ma con cuore. «Sono molto emozionata nel presentare questa bellissima iniziativa, anche perché la nostra corsa vuole essere una grande festa per celebrare il legame tra le persone, la loro dignità ed il rispetto, in linea con i valori che portiamo avanti fin dalla nostra fondazione - afferma la presidente di Advar, Anna Mancini – Proprio per questo, per raccogliere più iscrizioni possibili, contiamo sulla collaborazione dei tanti gruppi podistici della provincia, sulla capillare attività di passa parola e sullo stretto legame che da sempre lega Advar alla comunità trevigiana».

IL SUPPORTO

«Questa è una corsa che vale doppio, soprattutto per le persone che portiamo nel cuore – sottolinea il sindaco di Treviso, Mario Conte - Un momento importante di sport che permetterà di diffondere il messaggio e le attività di una struttura fondamentale per il territorio come quella di Advar e dei suoi tantissimi “angeli” volontari che, giorno dopo giorno, accompagnano i nostri cari negli ultimi istanti di vita. Ecco perché dobbiamo tutti sostenere questa corsa. Invito quindi ad iscriversi anche se, magari, non si potrà essere presenti. Una donazione, infatti, è sempre utile. Sia per chi è oggi ospite, sia per chi lo sarà nel futuro». «In eventi importanti come questi bisogna esserci per dare un segnale di vicinanza a chi soffre e combatte ogni giorno per il proprio futuro e per quello degli altri - conclude invece il vicesindaco Alessandro Manera – Advar è un patrimonio di tutti e sono dunque onorato di essere al suo fianco da tanti anni per sostenerne attività e valori che devono essere d’esempio per tutti». La manifestazione, sostenuta da molteplici partners, si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica e la quota di iscrizione solidale non è rimborsabile (8 euro per gli adulti, 3 euro per minori di anni 12). Al traguardo sarà poi presente un fornito stand gastronomico ed un dj set provvederà ad un energico accompagnamento musicale sia prima che dopo le premiazioni dei partecipanti. Per informazioni chiamare il numero 378/3048571 o scrivere a prenotazioni@advar.it.