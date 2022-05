Cassamarca vende villa Lina per 1,3 milioni di euro. Alienati anche terreni a Pregaziol per 3,5 milioni

TREVISO - Fondazione Cassamarca e Ca’ Spineda Srl hanno venduto villa Lina a Treviso e alcuni terreni a Preganziol.

Villa Lina è stata venduta, si tratta di una dimora in stile Liberty ed ex sede della Polizia Stradale, che sorge in viale Brigata Treviso, a Treviso. Ad alienare l'immobile sono state Fondazione Cassamarca e Ca’ Spineda Srl. Il primo cespite alla società Villa Lina Srl, per un corrispettivo di 1,3 milioni di euro. La società Villa Lina Srl ha elargito la somma di 10.000 euro per i programmi culturali di Fondazione Cassamarca. Anche il secondo acquirente ha ribadito il suo impegno a concorrere a sostegno di tali programmi, nelle forme che saranno prossimamente concordate con la Fondazione.

Fondazione Cassamarca e Ca’ Spineda Srl hanno venduto anche alcuni terreni adiacenti all’area Secco, in via Terraglio, a Preganziol. Il cespite a Secco Sistemi Spa, per un corrispettivo di 3,5 milioni di euro.