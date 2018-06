Azienda veneta cede 15,6 milioni â€‹di dati personali a Fastweb: stangata

di Angela Pederiva

TREVISO - Nei giorni in cui il mondo è scosso dalche coinvolge, anche ilha il suodeiSi tratta della, accusata di averqualcosa come. Una multa da 100.000 euro che, a quasi dieci anni dai primi accertamenti, diventa ora definitiva: ieri è stata infatti pubblicata la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso.Al centro della vicenda giudiziaria c'è l'ordinanza-ingiunzione emessa il 7 febbraio 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali nei confronti di, società che ha sede in viale della Repubblica a Treviso e che nel proprio sito web si presenta come «uno degli operatori più attivi del mercato nella gestione delle campagne di Telemarketing e Direct Mailing Cartaceo». Il suo fondatore è, già esponente dei Radicali e diventato famoso alle Europee del 1999 per aver dato vita «al più grande mailing nazionale per la Lista Bonino con 20 milioni di lettere inviate in 2 settimane», tanto da riscuotere uno storico 8,5% di consensi. «La mia azienda, Edipro, vuol sempre fare tutto esageratamente...», scriveva tre anni fa l'imprenditore, presentando un video promozionale di questo tenore: «Se mettiamo in fila tutte le lettere da noi inviate agli italiani... farebbero... 6 volte il giro del mondo: questo è il segreto del telemarketing».