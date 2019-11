Multato in passato, a 70 anni si vendica danneggiando le auto dell'azienda sanitaria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO -, ci sarebbe questo dietro l'atto dicompiuto sabato contro alcunidell'parcheggiati nel Distretto "La Madonnina", in via Castellana. E a compierli è stato un uomo, un trevigiano di 70 anni, identificato per B.G., che a quanto pare nutre un forte risentimento nei confronti dell’azienda sanitaria, a causa di alcuneche furono contestate diversi anni fa all’azienda da lui diretta. B.G. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di invasione di edifici e danneggiamento aggravato.Nella serata di Sabato, intorno alle ore 23, le Volanti sono transitate in Via Castellana, notando, presso il Distretto Sanitario “La Madonnina”, un individuo sospetto all’interno del cortile. I poliziotti hanno visto che l’uomo, vestito di nero e con il viso travisato,dell’azienda sanitaria, utilizzando un, uned una. Accortosi dei poliziotti, l’uomo ha cercato di allontanarsi, ma è stato prontamente bloccato ed accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti. Le macchine, oltre ad aver riportato gravi danni alla carrozzeria, presentavano tutti gli pneumatici lesionati e delle, effettuate mediante vernice spray.