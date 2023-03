Vino. Il Raboso del Piave dell'azienda agricola Cecchetto di Vazzola imbottigliato dai ragazzi down

VAZZOLA (TREVISO) - Vendemmia e imbottigliamento, l'azienda agricola Cecchetto apre le porte ai ragazzi diversamente abili per una giornata all'insegna del lavoro solidale e sociale. Sabato prossimo, 11 marzo, un gruppo di ragazzi appartenenti all'Associazione italiana persone Down (Aipd) prenderà parte, nelle strutture della azienda agricola Cecchetto, di Vazzola, alle operazioni di imbottigliamento del «Raboso del Piave» per la cui produzione avevano già collaborato alla vendemmia dello scorso ottobre. L'attività porterà alla realizzazione di 1.500 bottiglie personalizzate da particolari etichette e chiuse da tappi forniti dall'azienda Amorim Cork Italia. L'iniziativa di coinvolgimento di collaboratori diversamente abili promossa dalla casa vitivinicola trevigiana è giunta alla sua 18esima edizione.