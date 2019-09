di Elena Filini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Coppie di anziani, amori lgbt, creativi e influencer: tutti con il secchio in mano, i guanti e gli attrezzi. Accade nel video che sta impazzando sui social ed è la vera colonna sonora della prima vendemmia Unesco (“ A vendemmiare comincia tu ”uscito dal cilindro inesauribile del Canal). Salendo sui pendii dell’eroica in effetti, le famiglie si trovano ancora. Solo che sono rumene, bangladesi, o africane. Gli italiani ci mettono vitigni, know-how e contratti. Ma. La vendemmia eroica insomma, è una faccenda globale. “Il rito familiare come formula esiste ancora: solo che tra i filari di italiani non se ne vedono più. La raccolta è oggi appannaggio di nuceli familiari stranieri” confermano i “vigneron” delle colline del prosecco superiore. I migliori? “Senza dubbio i rumeni, già predisposti all’agricoltura. Arrivano magari in coppia e l’anno successivo tornano coi fratelli o i figli. Di anno in anno arriva tutto il clan familiare. Noi li formiamo, e