San Polo di Piave e San Pietro di Feletto. A Ca' di Rajo e alle Manzane, la vendemmia diventa festa per e con i bambini. Presente anche Luca Zaia Video

di Pio Dal Cin

SAN POLO DI PIAVE/SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Due vendemmie, una con i bambini a Ca' di Rajo di San Polo, l'altra per i bambini alle Manzane di San Pietro di Feletto.

Due eventi molto attesi di questo settembre, giornate all'aperto, a contatto con la natura per scoprire i valori veri e le tradizioni antiche.

Ca' di Rajo, la vendemmia dei bambini

Si è rinnovato ieri, 9 settembre, a Ca’ di Rajo, come succede ormai da sei anni l’appuntamento della vendemmia dei bambini. Sotto i filari a bellussera che Simone Cecchetto, titolari della storica azienda assieme ai fratelli Alessio e Fabio, definisce la “nostra cattedrale verde” oltre duecento bambini che accompagnati dai genitori e dai nonni hanno trascorso una giornata vendemmiando i grappoli d’oro a gruppi di venti persone.

La vendemmia sociale alle Manzane con Luca Zaia e Diego Murari

Oggi, 10 settembre, invece l'appuntamento a San Pietro di Feletto, alle Manzane con la vendemmia solidale. Il ricavato di questo evento è interamente devoluto alla Onlus Unico1 dell'ex calciatore Diego Murari per aiutare i bimbi malati a ritrovare la voglia di sognare. Un programma vario con musica dal vivo, spettacoli di marionette, visita in cantina e degustazioni e merende. Tra gli ospiti presenti lo stesso Diego Murari affetto da una malattia degenerativa, il governatore del Veneto Luca Zaia (in video), la famiglia Balbinot al completo e il campione di sci Kristian Ghedina. Due giornate dove la vendemmia ha fatto da padrona, unita alla solidarietà e al divertimento.