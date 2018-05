di Valentina Dal Zilio

CASTELFRANCO - Dalla più di, il marketing in outsourcing ha permesso una crescita esponenziale a, azienda di Castelfranco Veneto che adesso è tra le tre aziende social media management più importanti in Italia. Il titolare,, da poco tornato da Miami dove ha siglato un accordo per l'internazionalizzazione del marketing rivolto alle piccole e medie aziende, spiega il segreto del suo successo: «Ci ispiriamo alla Silicon Valley, abbiamo elaborato un modello di ingegneria gestionale del personale: skateboard in azienda, ma massimi livelli di produttività grazie anche alle quote rosa, siamo infatti un'nei ruoli manageriali».Fondata sette anni fa, Velvet Media nell'ultimo triennio è passata da un gruppo di cinque amici che lavorava in un ufficio a, ad essere una delle tre realtà più importanti a livello nazionale nel social media management e nella comunicazione aziendale. «Ritengo che i livelli di qualità che raggiungiamo con giovani creativi dell'età media di 25 anni sia legata al nostro stile relazionale.Ci piace il mood rilassato,chi si porta il, alle pareti sono appesi poster di band musicali., amiamo chi sa essere particolare. Ma abbiamo strutturato una rete di management ferrea, con obiettivi cadenzati ogni ventiquattro ore»...