VEDELAGO (TREVISO) - Tir si schianta su sette auto parcheggiate a Vedelago, in provincia di Treviso. Ieri notte, il 29 dicembre 2020, intorno alle 23.30 due squadre de i vigili del fuoco di Treviso con APS (autopompa serbatoio) ed Autogrú sono intervenute a Vedelago in via Fogazzaro l'incidente stradale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA