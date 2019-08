Riccardo non può proprio aspettare: nasce in due minuti a casa dei nonni

di Giorgio Volpato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VEDELAGO (TREVISO) - Il piccolo Riccardo ha fretta e non può aspettare l'ambulanza. Ha voglia di respirare e di conoscere il mondo e così mamma Erica, figlia di, titolari dell'omonimo mobilificio, non può che assecondarlo. I nonni chiamano l'ambulanza che parte a tutta velocità con l'urlo della sirena che squarcia le prime luci della sera. Ma Riccardo non ne vuole sapere. La mamma si sdraia, assistita dal marito Fabio Carnicelli e i genitori. Lì vicino la sorellina Ludovica e poi c'è anche Elena, la sorella di Erika. Le doglie sono arrivati in fretta e già Riccardo reclama a gran voce i propri spazi. «Abbiamo chiamato il 118 alle 20 di sabato - racconta con la voce colma di gioia nonna Ester -.. Ed è stata una gioia immensa».