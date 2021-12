VEDELAGO (TREVISO) - La storica postina spegne 100 candeline. Festa in grande per Maria Borsato, originaria e residente a Vedelago che proprio in questi giorni ha raggiunto l'importante traguardo. Maria è quella che oggi chiameremo self made woman (donna che si è fatta da sola) che ha imparato a cucire e poi è diventata un'attenta portalettere, punto di riferimento per i cittadini. Rimasta orfana di mamma all'età di 7 anni, è stata cresciuta con grande amore fino ai 18 anni dal suo papà Giovanni Borsato. Dopo la morte di entrambi i genitori è andata a vivere con una zia. Poi ha conosciuto il marito Giovanni Soligo e con lui ha avuto due figli, Ivano e Sara che l'hanno resa nonna di ben quattro nipoti: Viviana, Chiara, Alberto ed Andrea.



Prima del matrimonio era una sarta piuttosto conosciuta in paese. Ma dai 25 anni ha deciso di cambiare lavoro e di fare la postina. Aveva iniziato a portare la posta nelle case con una bicicletta e poi era passata ad un motorino Bianchino con il quale svolgeva il lavoro molto più velocemente. «Niente mi fermava: né pioggia, né neve, né ghiaccio - racconta Maria Borsato - Sono caduta tante volte ma mi sono sempre rialzata per finire il mio lungo giro a Vedelago, Barcon e Fossalunga. Tutti mi volevano bene e riconoscevano la fatica che facevo e ancora adesso gli anziani si ricordano della Maria Postina».

A festeggiarla anche l'amministrazione con la quale la signora ha ricordato i tempi passati, quelle strade di campagna piene di fango, i cani che le abbaiavano dietro e la rincorrevano per morderla ma anche le persone gentili che la salutavano sempre con un sorriso.

L.R.