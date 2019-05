Vede il fumo uscire da una casa. Entra e salva una famiglia dal rogo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VEDELAGO - Ha visto il fumo uscire dalla casa, qualcosa non andava e qualcuno poteva essere in pericolo, e lui non ci ha pensato un attimo: è entrato nell'abitazione che non conosceva, ha girato le stanze, ed è riuscito così a salvare quattro persone, tra le quali un disabile. Un gesto coraggiosissimo da parte dell'uomo, rimasto leggermente intossicato. Il fatto si è verificato lunedì 20 maggio, intorno alle 5.50 in via Montello aL'uomo, prima di decidere di entrare nella casa, aveva lanciato l'allarme ai pompieri che sono arrivati sul posto da Castelfranco con due automezzi e il personale del 118.