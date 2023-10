Schianto a Vedelago. Sorpasso, incidente e fuga perde patente e 40 punti

VEDELAGO (TREVISO) - Azzarda un sorpasso, causa un frontale e scappa.

Patente ritirata per tre anni a un 48enne originario di Bolzano ma residente a Cavasagra. Ferito un giovane di 25 anni che ha avuto l'unica colpa di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato: la prognosi è di 10 giorni. L'investitore è stato ben presto rintracciato grazie al numero di targa dell'auto che aveva abbandonato poco distante, vicino al cimitero di Cavasagra, prima di darsi alla fuga a piedi.

RAFFICA DI INFRAZIONI

Alla fine, oltre a vedersi ritirare il documento di guida, il 48enne dovrà anche pagare una multa complessiva di 630 euro per una sfilza di violazioni al codice della strada che gli sono costati anche la decurtazione di 40 punti patente: dal sorpasso di veicoli incolonnati, al sorpasso in prossimità di intersezioni e in prossimità di attraversamenti pedonali, per chiudere con perdita di controllo del veicolo e velocità non adeguata. L'incidente risale alle 19 di venerdì quando l'uomo si trova alla guida della sua Golf Volkswagen. Sta percorrendo un tratto della strada provinciale 5 per poi svoltare in via Generale Caviglia. Ma prima dell'omonima piazza azzarda un sorpasso molto rischioso. A quell'ora il traffico è rallentato: molte auto sono incolonnate e procedono con difficoltà. Il 48enne senza pensarci troppo sterza a sinistra e tenta di superare la fila ma improvvisamente, nella carreggiata opposta, si materializza un'altra Golf: alla guida c'è il 25enne che non ha il tempo di mettersi in salvo. L'urto è violento al punto che il veicolo del pirata perde una ruota, mentre quella del 25enne resta sfasciata a centro strada. Di fronte al disastro e senza accertarsi delle condizioni dell'altro automobilista, il 48enne lascia il luogo dell'impatto e si rifugia nel parcheggio del vicino cimitero di Cavasagra dove abbandona la macchina.



I SOCCORSI

Intanto i conducenti che hanno assistito alla scena allertano i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto si precipitano una Gazzella dei carabinieri e gli operatori del Suem 118 che portano il 25enne in ospedale dove gli vengono refertati 10 giorni di prognosi per ferite lacero contuse. Risalire all'investitore, con tutte le tracce che ha lasciato, per gli esperti militari è un gioco da ragazzi: lo sorprendono sulla porta di casa prima ancora che abbia il tempo di aprirla. Davanti ai carabinieri l'uomo non dà alcuna giustificazione. Ma anche l'avesse data, l'esito non sarebbe cambiato: pioggia di punti patente sottratti e prima di tornare al volante dovrà attendere, se tutto va bene, il 2026.