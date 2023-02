Schianto tra una Micra e un Qashqai: ragazza di 23 anni muore sul colpo

VEDELAGO (TREVISO) - Incidente stradale mortale dopo l'una e mezza della notte del 20 febbraio sulla Sr53 a Vedelago, in provincia di Treviso. Per cause in corso accertamento, una Nissan Micra, guidata da una 26enne, si è scontrata con un Nissan Qashqai, condotto da un 52enne. Sulla Nissan Micra viaggiavano tre persone, tra le quali una ragazza 23enne che è deceduta sul colpo. I due conducenti e gli altri due passeggeri sono rimasti feriti in modo non grave. Sul posto i carabinieri di Vedelago.